Condò: «Per sperare nello scudetto l’Inter deve vincerle tutte. Troppi punti persi in stagione»

Paolo Condò ha parlato a Sky Sport durante Sky Calcio Live Estate: queste le parole del noto giornalista sulla corsa scudetto

Paolo Condò ha detto la sua sulla corsa scudetto che tra stasera e domani entrerà nel vivo con la sfida incrociata Roma-Inter e Juve-Lazio. Queste le parole del noto giornalista riportate da Fcinternews.

«Se l’Inter avesse fatto il pieno di cui parlavamo alla ripresa del campionato, sarebbe prima in classifica. È chiaro che l’Inter, per poter realmente coltivare il sogno scudetto, deve necessariamente fare 15 punti, questo è il presupposto di partenza. In ogni caso non vedo la Juventus perdere 7 punti da qui alla fine francamente, considerando il calendario dei bianconeri e soprattutto il momento negativo della Lazio. L’Inter deve in ogni caso dare tutto quello che ha fino all’ultima partita contro l’Atalanta, a prescindere dai risultati della Juventus. Il grande rimpianto rimane la partita col Bologna, dove aveva la partita in mano, avessero vinto contro i rossoblu i nerazzurri avrebbero preso maggiore fiducia e magari si sarebbero imposti anche contro l’Hellas Verona, evitando di perdere punti fondamentali lungo la strada».