Condò sicuro: «Per lo scudetto ormai è lotta a due»

Le parole di Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, sulla lotta scudetto in Serie A tra Inter e Juve. I dettagli

Paolo Condò ha analizzato su La Repubblica della lotta scudetto in Serie A.

LE PAROLE– «La vittoria juventina ha caricato sulle spalle dell’Inter un peso supplementare, perché Inzaghi doveva già fare i conti con le assenze di Lautaro e Dimarco, due pilastri, e la diversa qualità dei sostituti. Se Carlos Augusto è la riserva più vicina al titolare, infatti, Sanchez è la più lontana. Così lontana da farsi preferire Arnautovic, che nel gioco delle coppie sarebbe il rimpiazzo di Thuram. Sereno in classifica e pieno di corridori tecnicamente dotati, il Lecce era un visitatore pericoloso, come ha confermato in un secondo tempo che ha lasciato l’Inter a lungo appesa, non troppo comodamente, al gol del bravo Bisseck. La prodezza di Arnautovic, perfezionata da Barella, è stata liberatoria. Inter e Juventus filano ad alta velocità, perché i nerazzurri hanno i punti del Napoli di Spalletti e i bianconeri tre in più rispetto all’anno scorso, quando dividevano il secondo posto col Milan. Quella che lo scorso gennaio sembrava una corsa a tre e invece in breve divenne un monologo, quest’anno sarà al massimo un duello».

