Conferenza stampa Allegri: «Atalanta è come andare dal dentista» – VIDEO

Conferenza stampa Allegri: le parole del tecnico bianconero alla vigilia di Atalanta Juve, valida per la 25esima giornata di Serie A

Massimiliano Allegri presenta la sfida di domani contro l’Atalanta in conferenza stampa. Le sue parole:

ATALANTA – «È uno scontro diretto per il quarto posto, non decisiva perchè ne mancano altre. Sarà difficile perché l’Atalanta ha dimostrato negli anni di meritare le prime posizione. Sono una squadra fisica, arrabbiata per l’eliminazione dalla Coppa Italia».

ARTHUR O LOCATELLI – «Non so le condizioni di chi ha giocato giovedì. Veniamo da due partite pesanti mentalmente, c’è stato un dispendio di energie importanti. Oggi è l’unico allenamento che mi permetterà di scegliere ma sono sereno perché anche l’altro giorno i cambi sono entrati bene».

ATALANTA COME ANDARE DAL DENTISTA – «Nel calcio ci vuole equilibrio. Bisogna essere bravi a portare le situazioni favorevoli dalla nostra parte. Se iniziamo a pensare perdiamo di attenzione su quello che dobbiamo fare. Abbiamo raggiunto una semifinale di Coppa Italia ed è un buon risultato, ma ora dobbiamo sistemare il campionato pensando di partita in partita»

DYBALA GIOCA MEGLIO CON VLAHOVIC – «Mancava un giocatore dalle sue caratteristiche e gli altri ne traggono giovamento. Tutti stiamo lavorando con entusiasmo. Lo ripeto però fino alla noia: non abbiamo ancora fatto niente, la mentalità della Juventus è vincere una partita e pensare alla prossima. C’è solamente da fare non da chiacchierare»

