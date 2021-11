Conferenza stampa Ballardini: «Niente Empoli per Destro. La squadra di sta formando»

L’allenatore del Genoa Ballardini ha parlato alla vigilia della partita contro l’Empoli

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l’Empoli.

INFORTUNI E CONDIZIONE – «Cercheremo da squadra, con i calciatori che abbiamo a disposizione, di mettere in difficoltà gli avversari, sapendo che non abbiamo calciatori con le sue caratteristiche ma che possono fare comunque bene. Sono mancati più i risultati che le prestazioni, abbiamo perso diversi calciatori per infortuni, non riusciamo a trovare una squadra da 7/8 calciatori fissi per colpa dei problemi. Le difficoltà però ti fortificano e ti fanno crescere, ne stiamo prendendo atto. Come abbiamo sempre sottolineato, serietà ed impegno non sono mai mancati. L’assenza di Destro è un’ulteriore difficoltà, ma possiamo affrontarla».

EMPOLI – «Non mi sorprende perché hanno fatto delle belle partite, hanno meritato i punti che hanno. E’ una squadra che si è consolidata nel tempo, hanno preso calciatori utili e stanno facendo molto bene

MOMENTO – «Siamo consapevoli di aver fatto una buona partita col Venezia, dispiaciuti perché meritavamo di vincere. Prevale la consapevolezza che la squadra si sta formando, si sta creando una solidità che ci offre fiducia in vista delle prossime partite. Nell’ultima partita siamo stati ordinati, abbiamo dominato nel primo tempo, nelle altre partite non siamo stati così attenti e compatti».