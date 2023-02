Conferenza stampa Ballardini: «Se una big avesse avuto il nostro calendario sarebbe successo il finimondo»

Conferenza stampa Ballardini, l’allenatore della Cremonese ha parlato in vista del match di domani contro il Napoli

Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha parlato alla vigilia della sfida con il Napoli.

PERIODO RECENTE – «La sensazione è che siamo tutti molto dispiaciuti per l’ultima sconfitta perché è arrivata in una partita importante, ma la reazione è stata buona perché vedo impegno e voglia di migliorarsi ancora. Ma è giusto dire che la Cremonese è l’unica squadra che ha giocato mercoledì sera a Roma e poi il sabato alle 15, fosse successo ad una grande sarebbe scoppiato il finimondo. Noi ci subiamo la conseguenza di non poter affrontare una partita nel migliore dei modi».

NAPOLI – «Ho anche sentito che a Roma sarebbe stato meglio perdere e per me è una stupidaggine. Avremmo perso energie comunque, saremmo tornati alle cinque del mattino in ogni caso. Cerchi di fare una bella partita e poi ti senti anche dire che sarebbe stato meglio perderla… Il Napoli è una squadra che abbiamo incontrato in Coppa, magari con diversi giocatori che non sono sempre titolari, ma fanno parte di una rosa importantissima e sono calciatori di grande spessore. Domani troveremo una squadra certamente concentrata come lo è da inizio stagione. Sarà un bel banco di prova per noi, un grandissimo esame e proveremo ad affrontarlo al meglio».