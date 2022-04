Conferenza stampa De Leo: «Mihajlovic vuole partite affrontate a viso aperto»

Il tattico del Bologna De Leo ha parlato alla vigilia della partita contro l’Udinese

Emilio De Leo, sostituto di Mihajlovic sulla panchina del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Udinese.

PAREGGIO JUVE – «Abbiamo sfruttato il momento positivo in termini di risultati e la bella prestazione fatta in casa della Juve: abbiamo superato l’amarezza del pareggio negli ultimi minuti, c’è positività, sono tutti coinvolti».

SQUALIFICHE – «Certo che senza Arnautovic, Medel e Soumaoro perdiamo un po’ di esperienza ma i ragazzi ci sono e sono pronti: devono continuare a crescere gradualmente, tutto il resto è assunzione di responsabilità, non ci mette paura o problemi».

MIHAJLOVIC – «Cosa ci ha detto Sinisa? Ci tiene che si continui a dimostrare personalità, coraggio, perché siamo un gruppo che da qui alla fine deve raccogliere il massimo dei punti possibile. Sinisa vuole che si affrontino le gare a viso aperto, di non pensare troppo all’avversario che si ha di fronte ma di fare la nostra partita, sempre, con l’atteggiamento di chi non molla un centimetro come lui».

UDINESE – «Loro hanno maggiore fisicità, noi forse più qualità: però sulla fisicità siamo cresciuti anche noi».