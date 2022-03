Conferenza stampa Dionisi: «Domani partita insidiosa. Noi vogliamo essere ambiziosi»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Salernitana

SALERNITANA – «Partita insidiosa. E’ una squadra diversa nell’ultimo periodo. Noi vogliamo migliorarci rispetto all’andata e ancora non abbiamo raggiunto l’obiettivo. Vedo tanti titoloni sui giornali ma contano poco. Loro hanno pareggiato con il Milan e c’è tutto perché sia una partita insidiosa».

SVOLTA – «Siamo ad un bivio: dimostrare di essere presuntuosi o ambiziosi. Tutto passa dall’atteggiamento che metteremo in campo per fare il miglior risultato possibile».

ERRORI – «Non vorrei rivedere la superficialità degli ultimi quindici minuti del primo tempo contro il Venezia. Nessuno se le può permettere nel calcio».

SCOMMESSA – «Era su me stesso quella. Per Raspadori e Scamacca si doveva dar loro tempo per completarsi. Entrambi possono crescere tanto e vogliono migliorare».