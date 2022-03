Conferenza stampa Italiano: «Crisi Inter? Assolutamente no, a pensarla così si parte sconfitti»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro l’Inter

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro l’Inter. Le sue dichiarazioni:

INTER – «Servirà l’approccio giusto. Dobbiamo presentarci con una certa idea, essere umili, correre e rincorrere. L’Inter è una delle squadre più forti d’Italia e non sono affatto in crisi, se pensiamo questo abbiamo già perso. Vorrei rivedere la Fiorentina che ha giocato contro la Juventus, ovvero una squadra concentrata e in campo con qualità. Possiamo e dobbiamo migliorare in tante cose dal gol alla gestione della partita»

BONAVENTURA – «Ha ancora un problema, ha lavorato a parte e non ha recuperato. Come lui non ci sarà Amrabat che è influenzato».

JUVENTUS – «Il Villareal arrivava da un pareggio, che va gestito in maniera diversa da una sconfitta casalinga come la nostra. Ci penseremo quando sarà il momento».

CABRAL – «Il ragazzo ha voglia di entrare in condizione e dare una mano alla squadra. Si allena bene e ha tutto il tempo per entrare nei meccanismi».