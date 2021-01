Mario Mandzukic, attaccante del Milan, ha parlato nella sua conferenza stampa di presentazione. Ecco le parole del centravanti croato

Mario Mandzukic ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue prime parole da calciatore del Milan.

MILAN – «Sono molto felice di essere al Milan, mi stavo preparando per questa opportunità, ho visto una bella atmosfera qui a Milanello con il gruppo e il mister, sono primi in classifica ed è importante per me essere pronto per la squadra per fare il meglio».

IBRAHIMOVIC – «Io e Zlatan abbiamo tante gare nelle gambe e siamo esperti, è importante incutere timore e proteggere i compagni e poi combattere, come fanno tutti nel gruppo».

CONTRO L’ATALANTA – «Mi stavo preparando da diversi mesi, mi sono allenato duramente, se non fossi stato pronto non avrei accettato il Milan e sarei rimasto a casa a vedere la Tv e non avrei accettato, ma sono pronto a supportare la squadra e dare il mio contributo».

SCUDETTO – «C’è ancora un lungo percorso da fare per arrivare a fine stagione, ma se guardiamo a come sono state le ultime gare del Milan, con tutti in campo che corrono, credo che sarà sempre più facile vincere le nostre gare e provare ad arrivare al titolo».

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE SU MILANNEWS24