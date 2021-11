Conferenza stampa Mazzarri: «Salernitana avversario difficile, occhio a sottovalutarli»

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri in conferenza stampa. Le sue parole alla vigilia della sfida contro la Salernitana

L’allenatore del Cagliari Walter Mazzarri espone in conferenza stampa la partita di domani, alla Unipol Domus ore 20:45, contro la Salernitana. Qui la diretta LIVE le parole del tecnico rossoblù.

FORMAZIONE – «La formazione la vedrete domani, è bene non dare vantaggi. Dalbert oggi prova, e domattina vedremo. Ho provato i doppi ruoli e deciderò».

SASSUOLO – «Mi è piaciuto il fatto che abbiamo lottato fino alla fine per vincere, le mie squadre hanno sempre dato l’anima e l’abbiamo fatto per la prima volta finora. Abbiamo avuto 2/3 occasioni nel finale, non ci siamo accontentati e meritavamo di vincere: la stessa cosa vorrei vederla domani, aggressivi, se succede qualcosa palla a centrocampo e si riparte a fare gol. Dobbiamo essere piu attenti nella nostra meta campo, abbiamo lavorato su alcuni errori commessi, voglio vedere una squadra concentrata».

GIOVANI – «Non guardo mai la carta d’identità, ma come si allenano e chi è piu in forma. Ho a disposizione giovani e meno giovani. Grassi non giocava, da quando l’ho visto allenandosi bene e avendo una condizione ottimale l’ho mandato in campo. Oggi non si prescinde da una condizione atletica importante, i ritmi sono altissimi, le neopromosse vanno a mille e dobbiamo andare quanto loro anche se siamo superiori tecnicamente»

SALERNITANA – «Ci concentriamo sulle ultime partite, ho visto da quando c’è Colantuono. Contro la Samp non avrebbero perso se avessero sfruttato le occasioni. Una squdra carica, l’allenatore è sanguigno, ho sentito le dichiarazioni dei giocatori e sarà una gara difficile. Se facciamo il nostro abbiamo buone possibilità, altrimenti dovremmo soffrire. Non dobbiamo sottovalutare niente».

