Conferenza stampa Mihajlovic: «Futuro? Resterei volentieri. Non pensiamo alla salvezza»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Atalanta

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni:

SAPUTO – «Ancora non ci siamo parlati, siamo alla vigilia di una partita avremo tempo per farlo».

FUTURO – «Resterei volentieri perché penso di poter essere ambizioso e mi piacerebbe raggiungere dei risultati».

BOLOGNA – «Ce la siamo sempre giocata con tutte. Anche a Firenze siamo stati in partita, colpendo due pali. Non penso che la squadra ha sempre fatto quello che doveva fare, poi si può vincere come perdere, questo è il calcio».

METAMORFOSI – «Abbiamo cambiato modulo. Bisogna adattarsi alle esigenze di quello che succede. Prima giocavamo per fare un gol di più, ora proviamo a subire un gol di meno. Dipende dalla situazione della squadra».

FINALE DI STAGIONE – «Conta tanto terminare al meglio la stagione. Dobbiamo fare più punti possibile da qui alla fine. Dobbiamo anche valorizzare i giovani aspetto importantissimo. Non parliamo più di salvezza, il Bologna secondo me può lottare per altri obiettivi. Io mi devo dare sempre obiettivi perché sono fatto così».

ITALIA – «Penso che non sarà facile ma l’Italia è favorita, sia contro la Macedonia che contro il Portogallo in finale dovesse arrivarci. La nazionale è diversa, in quelle partite se i giocatori sono in forma possono fare la differenza. Dipende dal momento, dagli infortuni, dal minutaggio, può succedere di tutto».