Europa League, altro ostacolo tedesco per l’Atalanta: C’è il Lipsia sulla strada per Siviglia

L’Atalanta pesca un’altra tedesca nel suo cammino verso la finale di Europa League: l’ostacolo si chiama Lipsia

Un’altra squadra tedesca per l’Atalanta in Europa League. La Dea pesca dall’urna di Nyon il Lipsia, squadra ostica da affrontare.

Poteva andare peggio, ma sicuramente non sarà una passeggiata semplice per la squadra di Gasperini. La mentalità e il gioco europeo possono aiutare i nerazzurri nel superare l’ostacolo Lipsia. In semifinale l’incrocio poi sarà con la vincente di Braga e Rangers. Le sfide dei quarti di finale si giocheranno il 7 e il 14 aprile, con l’andata in terra tedesca per l’Atalanta.