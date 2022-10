Conferenza stampa Mkhitaryan: «Vogliamo arrivare il più lontano possibile»

Conferenza stampa Mkhitaryan, il centrocampista dell’Inter parla alla vigilia del match contro il Viktoria Plzen

Henrikh Mkhitaryan ha parlato in conferenza alla vigilia del match tra Inter e Viktoria Plzen.

INTER– «Vogliamo arrivare il più in alto possibile. Dobbiamo lavorare di più, c’è un grande potenziale, per quello non siamo soddisfatti, vogliamo raggiungere quell’Inter che vogliamo essere. Sappiamo che possiamo ancora migliorare. È la partita più importante del girone, più del Barcellona, dobbiamo qualificarci agli ottavi».

CONTINUA SU INTERNEWS24