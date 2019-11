Conferenza stampa Muzzi: «Mi sento una scommessa. Ringrazio Andreazzoli»

Roberto Muzzi, neo tecnico dell’Empoli, ha tenuto oggi la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore dei toscani

BUCCHI E ANDREAZZOLI – «Voglio iniziare ringraziando Bucchi per il lavoro svolto qui e ringrazio anche Andreazzoli. Sono qui per mettere sul campo la mia esperienza e proporre la mia idea che dirò ai giocatori e poi anche a voi giornalisti. Aurelio mi ha dato qualche consiglio e lo ringrazio anche per questo»

EMPOLI – «L’Empoli ha ottimi giocatori e voglio che diano tutto per questa maglia, bisogna giocare sia col fioretto che con la spada e cercherò di toccare il tasto del carattere per raggiungere l’obiettivo che la società si è prefissata, ovvero la promozione. Sono orgoglioso di questa chiamata e voglio ripagare sul campo la fiducia».

SCOMMESSA – «Mi sento una scommessa, ho sempre fatto il secondo o allenato le giovanili, ma non mi tiro indietro e darò tutto me stesso per vincere questa scommessa. Ci proverò col mio carattere, ho tanta voglia di mostrare che il presidente ha fatto una buona scelta».