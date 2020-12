Milan, Pioli: «Parma buona squadra. Ibrahimovic? Infortunio delicato»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il Parma

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il Parma.

LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU MILAN NEWS 24

PAOLO ROSSI – «Tengo a ricordare Paolo Rossi che è stato un mio grande compagno di squadra e un Campione di normalità, che è una grandissima qualità. La nostra generazione è cresciuta con quella squadra che ha vinto il Mondiale del 1982 ma Paolo ha continuato ad essere un icona e un riferimento per tutti noi».

PARMA – «Il Parma è una buona squadra, di grande qualità soprattutto nel reparto offensivo. Ha caratteristiche per metterci in difficoltà e i ragazzi dovranno fare attenzione a non forzare troppo la giocata e leggere i momenti del match».

INFORTUNATI – «Ibrahimovic e Kjaer stanno procedendo bene anche se il loro infortunio muscolare è sempre delicato. Entrambi stanno puntando la gara di mercoledì ma io e lo staff non possiamo forzare. Il loro allenamento sta procedendo molto bene e questa è la cosa più importante, poi valuteremo se saranno disponibili mercoledì o nelle prossime gare».