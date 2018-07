Giornata di conferenza stampa di presentazione per Gianluigi Buffon al PSG: ecco le sue parole

Gianluigi Buffon è un nuovo calciatore del PSG, Parigi elettrica per l’arrivo dell’ex portiere della Juventus. Ecco le sue parole in conferenza stampa di presentazione: «Sono felice e contento di essere qui con voi: sento una energia particolare, non capisco se è dovuta all’ambiente, per la magia di Parigi, o per l’entusiasmo di tifosi e dirigenze. Avverto una energia particolare. La chiamata del Psg è stata una sorpresa di inizio maggio: stavo già iniziando a pianificare il futuro ma dentro di me ho avuto sempre l’ambizione e la speranza che potesse accadere qualcosa. E così è stato».

Continua Buffon, parlando dell’obiettivo Champions League: «E’ sempre stato un obiettivo mio e del Paris Saint Germain, ma non è una ossessione. Qui al PSG credo di poter crescere sia come calciatore che come uomo credo che in campo posiamo migliorare un altro po’ per puntare a traguardi sempre più prestigiosi. Ad inizio stagione però non è possibile pensare di racchiudere tutto nell’obiettivo Champions League: sarebbe da pazzi ma qui non lo siamo». Infine sul suo ruolo al PSG: «Sono sempre stato il portiere titolare, ma mai nessuno me lo aveva promesso a priori. Mi sono conquistato il posto da titolare sempre sul campo, questo è lo sport: ho quaranta anni ma godo di ottima salute e di un ottimo stato mentale. Farò di tutto per mettere i miei compagni in condizione di rendere al massimo».