Conferenza stampa Sarri: «Il derby vale triplo. Mourinho? Nessuna rivalità»

In conferenza stampa, Maurizio Sarri ha parlato alla vigilia di Roma–Lazio.

DERBY – «Il derby è derby. Non c’è nessun retropensiero, è una partita a parte e va presa come un evento unico. Noi giochiamo per il derby.».

MOURINHO – «Non sento nessuna rivalità. Domani gioca la Lazio contro la Roma, non dobbiamo pensare di essere più importanti delle squadre che alleniamo. Con lui ho un buon rapporto».

SQUADRA – «Ogni partita ha una storia sé e per il derby vale in maniera tripla. La partita sarà difficile, siamo due squadre di buon livello che hanno avuto degli alti e dei bassi. Ci saranno due squadre che entreranno al massimo delle motivazioni».

FRASI MOURINHO – «Ho smesso di fumare da diverso giorni, poi può essere che ricominci ma in questi giorni non sto fumando».

