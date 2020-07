Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero alla vigilia della sfida contro la Sampdoria

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, in programma domani alle 21.45 all’Allianz Stadium.

SAMPDORIA – «Abbiamo sempre la voglia di portare a casa i punti. Vogliamo andare all’obiettivo senza perdere la testa, abbiamo fino al 2 agosto. Domani è una possibilità e domani dobbiamo affrontarla con combattività. Essere vicini conta zero».

CALI FISICI E PREPARAZIONE CHAMPIONS – «No. Abbiamo fatto undici chilometri e mezzo a giocatore. Giochiamo ogni 72 ore, non c’è nessuna preparazione per la Champions. La partita di domani la prepareremo in 30/40 minuti domani mattina. In questo momento non c’è nessuno che sta facendo lavoro fisico individuale, se non quelli che sono fermi per infortunio. Non c’è il tempo».

PJANIC – «Ha fatto 46 partite quest’anno. Nelle ultime partite abbiamo fatto scelte diverse perché giocavamo contro formazioni che fanno della fisicità la loro arma. In questo periodo ha qualche problemino, oggi rientrerà in gruppo».

TANTI INFORTUNATI – «Se sono preoccupato per il futuro? No, tutte le stagioni sono diverse, la Juve ha tanti infortunati da qualche anno ma è difficile trovare una causa comune, ci sono stati anche infortuni traumatici. Chiellini è tornato a correre ieri, Higuain si è allenato a parte e oggi proviamo a rimetterlo in gruppo, De Sciglio dalla prossima settimana. È la situazione di una squadra che ha fatto tante partite ma non è drammatica, siamo pronti ad ovviare».

RIMONTE – «In questo momento bisogna avere riferimenti molto diversi rispetto a un periodo normale della stagione, sono all’ordine del giorno in quasi tutte le partite, ci sono componenti che rendono campionato e risultati atipici. Ci si gioca la stagione a luglio, non era mai successo nei passati 100 anni. Noi possiamo e dobbiamo essere più solidi, in questo momento non c’è modo di lavorare molto, dobbiamo tenere la testa libera con grande determinazione, non credo la squadra abbia mollato, a Udine abbiamo fatto un errore di voglia, non di mancanza di voglia. Momento difficile ma dobbiamo trovare la forza di andare all’obiettivo».