Conferenza stampa Semplici: «Faremo una partita alla morte»

Conferenza stampa Semplici, ecco le parole dell’allenatore della Spal alla vigilia della gara contro il Napoli

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

«Napoli? Dopo la Juventus, è la squadra migliore a livello di organico e di esperienza in panchina. I ragazzi si sono allenati bene in settimana. Noi dobbiamo fare una partita straordinaria. Ci siamo allenati al meglio in settimana per far si che i ragazzi facciano una partita alla morte, cercando di portare a casa punti che sarebbero di vitale importanza».