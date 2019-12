Conferenza stampa Semplici: «A Torino per conquistare la vittoria»

Conferenza stampa Semplici, ecco le parole dell’allenatore della Spal per presentare la partita di domani contro il Torino

Il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino. Queste le parole del tecnico ferrarese:

PARTITA – «Credo sia arrivato il momento dei fatti per noi. Dobbiamo provare a fare risultato, perché abbiamo bisogno di questo. Sappiamo di affrontare una gara di grande valore. Dovremo andare lì per fare la partita e conquistare la vittoria».

SPOGLIATOIO – «La fiducia della dirigenza fa piacere. L’unità che ci è stata dimostrata è una cosa importante. Chi se la sente può continuare ad aiutarci, ma chi non ci crede deve stare a casa».

INFORTUNATI – «Su Di Francesco e Strefezza stiamo valutando. Già è una cosa importante averli recuperati. Vedremo domani se farli giocare a partita in corso o dal primo minuto».

PROGETTO – «Dobbiamo essere uniti perché è sempre stato il nostro punto di forza in questi anni. Siamo andati sempre contro tutti e tutto. Una situazione come questa non l’abbiamo mai vissuta e quindi bisogna che tutto l’ambiente dimostri unità».