Conferenza stampa Stroppa: «Non arriviamo sconfitti a San Siro»

Giovanni Stroppa ha parlato alla vigilia di Milan-Crotone

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Milan.

EMERGENZA – «Non è stato difficile per me fare una disamina della partita che abbiamo fatto perché non eravamo abituati a fare una gara così brutta. Volevo vedere la reazione dei ragazzi che hanno lavorato molto bene. Il Milan è una gara che si prepara da sola».

MILAN – «Il Milan ha mentalità, qualità e sta bene. Visto il risultato dell’Inter ora hanno molta più voglia di fare tre punti, sono obbligati a vincere. Non andiamo a Milano per essere sconfitti, se ci sarà l’occasione dobbiamo saperne approfittare».

