Conferenza stampa Zenga: le parole del tecnico del Cagliari alla vigilia del match contro il Sassuolo

Walter Zenga ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo, in programma domani alle 19.30 alla Sardegna Arena.

ASSENZE – «L’assenza di Nainggolan? Che sia un giocatore importante non lo scopro io, anche come leadership. La squadra senza di lui si deve assumere responsabilità differenti. Non cerco mai alibi ma la rosa in questo momento mi mette a disposizione 14/15 giocatori per gare ogni tre giorni. Oliva non ci sarà col Sassuolo, né con la Lazio né con la Juventus. Pellegrini? La sua assenza sarà più lunga, anche lui rischia di aver finito la stagione».

PEREIRO – «Pereiro è entrato discretamente bene, deve capire che può limitare i dribbling, ma lo dico col sorriso».

CASO CIGARINI – «Cigarini? Mi chiedete di lui adesso, ma non aveva giocato neanche le partite precedenti».