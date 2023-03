Conferenza Zaffaroni: «Pensiamo a noi stessi. Avanti per la nostra strada»

Marco Zaffaroni, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Monza

Marco Zaffaroni, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Monza. Le sue dichiarazioni:

«Il risultato dello Spezia non ci deve condizionare. Dobbiamo pensare a noi contro un avversario difficile e di valore. Per riuscire a raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati dobbiamo essere in grado di farlo: abbiamo le qualità per riuscirci, dobbiamo andare avanti per la nostra strada. Infortunati? Perdiamo Ngonge, che ha avuto una distorsione alla caviglia. Non credo sia gravissimo, ma domani non ci sarà. È molto probabile che tra i convocabili ritornino Veloso e Djuric. Doig? Normali le rotazioni soprattutto per lui che ha tirato la carretta. Monza? È una squadra che ha grande qualità: ha preso giocatori importanti, ha un’ottima organizzazione di gioco, ha qualità nel palleggio e individualità che possono risolvere la partita. Sarà una gara difficile».