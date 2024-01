Consigli: «Sassuolo? Dieci anni di crescita incredibile!»

Andrea Consigli, portiere del Sassuolo ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul suo ciclo in terra emiliana da oltre 10 anni

Ai microfoni di Nero & Verde, il portiere del Sassuolo Andrea Consigli ha voluto parlare del suo ciclo in neroverde.

«Ho visto una società crescere in una maniera incredibile. Se ripenso a dove ci allenavamo 10 anni fa e dove ci alleniamo ora è cambiato, quanto è diventato bello lo stadio, ho visto ragazzi giovani affermarsi ed essere capitani in grandi squadre. È un bel viaggio, lo è ancora. Il Sassuolo ha sempre avuto la stessa filosofia, le squadre possono cambiare di anno in anno, e ora lottiamo per raggiungere la salvezza. Abbiamo cambiato tanto e non è una stagione facile»