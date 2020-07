Conte: «Calendario sfavorevole. Ma all’Inter non interessa» – VIDEO

Antonio Conte è una furia in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Roma all’Olimpico: le sue parole

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Roma all’Olimpico. Questa la sua sfuriata.

«Il calendario? Andatelo a vedere com’è strutturato il nostro e quello degli altri. Andateci. Se andate a vedere in maniera onesta e leale vedete che ci sono delle anomalie importanti. Noi nel periodo cruciale affrontiamo sempre squadre più riposate, prima della Roma abbiamo fatto trasferta a Ferrara. Anche oggi torneremo alle quattro di notte, avremo tre giorni di recupero. Io qualche domanda me la faccio, il problema è che all’Inter me le faccio solo io».