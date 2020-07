Conte: «Difficile trovare insufficienze» – VIDEO

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte è intervenuto al termine del match pareggiato contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni

«Difficile trovare insufficienze. I ragazzi hanno dato tutto e ci hanno messo l’anima: mi dispiace per loro vista la prestazione del genere, ma i tre punti non sono arrivati. A volte lo sforzo prodotto non ti assicura di raccogliere punti».