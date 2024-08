Conte Napoli, già MAL DI PANCIA: i motivi del SILENZIO STAMPA di ieri

I motivi del silenzio di Antonio Conte di ieri dopo la sconfitta del Napoli in amichevole con il Girona: ecco perchè non ha parlato

Nell’amichevole di ieri contro il Girona, il Napoli di Antonio Conte è uscito sconfitto per 2 a 0 e ha fatto subito parlare il silenzio stampa imposto dal tecnico salentino, il quale si è rifiutato di presentarsi ai microfoni nel postpartita. Secondo Calciomercato.com dietro tale decisione ci sarebbe già una certa insoddisfazione da parte dell’allenatore su come sta andando il calciomercato dei partenopei.

I DETTAGLI – «Conte vuole di più, non siamo ancora ai livelli che desidera e sa che c’è molto lavoro da fare. Per farsi trovare pronti, a partire dalla Coppa Italia, in programma tra 6 giorni al Maradona contro il Modena. Conte vuole di più anche dal mercato. Perché c’è un tema molto delicato che tiene tutto in sospeso. È quello che vede Victor Osimhen al centro di tutto. Si allena in gruppo a tratti ma non prende parte alle amichevoli. Intanto, fino a quando non uscirà lui, non potrà entrare Lukaku. Il tecnico si ritrova con la situazione centravanti bloccata, anche Simeone è in uscita e si affida così a Raspadori. Che non ha le caratteristiche del 9 puro, fisico, come piace a lui. Conte chiede una mossa, accelerare i tempi. Non solo per il centravanti: aspetta Gilmour, aspetta le novità in entrata e in uscita. Ora Antonio Conte ha fretta».