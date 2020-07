Antonio Conte ha parlato di Alexis Sanchez durante la conferenza stampa post Inter-Brescia: queste le sue parole

«Sanchez con noi fino alla fine? Sono problemi che deve risolvere il club. Noi abbiamo fatto a meno di Sanchez per tre quarti di stagione, ovvio che ora che ha raggiunto questi livelli mi piacerebbe averlo fino alla fine. Non posso entrare in discussioni che non mi appartengono».