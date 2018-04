Convocati Atalanta-Inter: out Vecino, ci sono Emmers e Zaniolo

I nerazzurri di Spalletti affronteranno l’Atalanta di Gasperini. Convocati Atalanta-Inter: assente Vecino. Ci sono i baby Zaniolo ed Emmers

Sfida nerazzurra all’Atleti Azzurri d’Italia tra Atalanta e Inter. Luciano Spalletti sarà costretto a rinunciare a Matias Vecino, a causa di un problema fisico. I nerazzurri hanno convocato in prima squadra due giovani talenti della Primavera: Luciano Spalletti ha inserito nell’elenco i giovani talenti Nicolò Zaniolo, figlio Igor Zaniolo, ex attaccante di diversi club fra Serie B e Serie C, e Xian Emmers, altro elemento importante della formazione nerazzurra Primavera guidata da mister Vecchi. Convocati Atalanta-Inter: le ultimissime notizie.

Questo l’elenco dei convocati di mister Spalletti per la sfida con la Dea: Portieri: Berni, Handanovic, Padelli; Difensori: Cancelo, Dalbert, D’Ambrosio, Lopez, Miranda, Ranocchia, Santon, Skriniar; Centrocampisti: Borja Valero, Candreva, Emmers, Gagliardini, Rafinha, Perisic, Zaniolo; Attaccanti: Eder, Icardi, Karamoh, Pinamonti. La sfida della 32ª giornata di Serie A si giocherà domani sera alle 20:45.