Convocati Betis Siviglia-Milan: out Higuain e Bonaventura

Niente da fare per il Pipita Higuain, per Bonaventura e per Calabria. Convocati Betis Siviglia-Milan: torna Hakan Calhanoglu

Gonzalo Higuain non prenderà parte alla trasferta di Siviglia contro il Betis. Il centravanti del Milan, uscito malconcio dalla trasferta di Udine contro l’Udinese, non è stato convocato da Rino Gattuso per la gara di domani sera all’Estadio Benito Villamarín di Siviglia. Il centravanti resterà a casa e proverà a recuperare per la partita contro la Juventus, una gara che lui sente moltissimo. Non inseriti in lista Bonaventura e Calabria. Convocati Betis Siviglia-Milan: c’è invece Hakan Calhanoglu.

Al termine dell’allenamento di rifinitura a Milanello, Mister Gattuso ha ufficializzato l’elenco dei 19 rossoneri convocati per Real Betis-Milan, quarta giornata del girone di Europa League (Gruppo F) in programma giovedì 8 alle 21.00 all’Estadio Benito Villamarín di Siviglia. La lista completa: PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina; DIFENSORI: Abate, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata; CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Kessie, Mauri, Montolivo; ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Cutrone, Halilovic, Suso.