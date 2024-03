Convocati Bologna, Posch fuori per motivi familiari

Convocati Bologna, le scelte di Thiago Motta: Zirkzee e Karlsson fuori per infortunio, Posch non ci sarà: sta nascendo suo figlio

Il Bologna ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro l’Empoli. Thiago Motta per la sfida non potrà contare su Zirkzee e Karlsson, fermi per infortunio. Assente anche Posch per motivi famigliari: la sua compagna è incinta e il loro figlio dovrebbe nascere in questi giorni. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Kristiansen, Ilic, Lucumi, Lykogiannis.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Saelemaekers.