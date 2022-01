ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Sassuolo di domani

Il tecnico rossoblù Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati del Cagliari per la gara contro il Sassuolo di domani in Coppa Italia. Il tecnico tiene a riposo quattro big come Joao Pedro, Cragno, Marin e Deiola.