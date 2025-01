Convocati Juve, la lista completa di Thiago Motta per la sfida contro il Benfica. Novità sulle assenze

Convocati Juve, le scelte di Thiago Motta in vista del match contro il Benfica. La lista completa tra infortuni, recuperi e nuovi acquisti

Questa sera la Juventus affronterà il Benfica nell’ottava ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League.

Assenti Bremer, Milik e Cabal così come Cambiaso per il problema alla caviglia e i tre nuovi acquisti Alberto Costa, Kolo Muani e Renato Veiga perchè non inseriti in lista Uefa.

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Gonzalez

15 Kalulu

16 McKennie

17 Adzic

19 Thuram

21 Fagioli

22 Weah

23 Pinsoglio

26 Douglas Luiz

29 Di Gregorio

37 Savona

40 Rouhi

51 Mbangula