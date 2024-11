Convocati Juve, ecco la lista completa di Thiago Motta. Le novità tra recuperi e assenti

Convocati Juve, ecco la lista completa di Thiago Motta in vista del derby della Mole contro il Torino. Ecco le scelte

Tramite i propri canali ufficiali, la Juve ha reso nota la lista dei convocati per il match contro il Torino, in programma questa sera alle 20:45 al Ancora ai box Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Adzic oltre ai lungodegenti Milik e Bremer. Rientra rispetto all’ultimo match di Champions League Danilo che era squalificato in coppa.

LA LISTA COMPLETA

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

6 Danilo

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

15 Kalulu

16 McKennie

19 Thuram

21 Fagioli

22 Weah

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

32 Cabal

37 Savona

51 Mbangula