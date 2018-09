Convocati Lazio-Genoa, Inzaghi ancora senza Berisha

Convocati Lazio-Genoa, sono 23 i calciatori selezionati da Simone Inzaghi: ancora fermo ai box Berisha, torna Strakosha

Convocati Lazio-Genoa, brutte notizie per Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste infatti non avrà ancora a disposizione Berisha, alle prese con un problema muscolare da diverse settimane ormai. L’allenatore potrà invece tornare a fare affidamento su Strakosha, tenuto a riposo giovedì in Europa League contro l’Apollon Limassol.

Ecco l’elenco completo dei calciatori convocati da Simone Inzaghi per il confronto con il Grifone: Guerrieri, Proto, Strakosha, Acerbi, Basta, Bastos, Caceres, Durmisi, Marusic, Patric, Wallace, Badelj, Cataldi, Jordao, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo, Caicedo, Correa, Immobile.