Convocati Milan, i 23 di Pioli per la sfida con il Napoli: in attacco presenti Ibrahimović, Rafael Leão, Maldini e Ante Rebić

Mister Pioli, come riportato dal sito ufficiale del Milan, ha diramato la lista dei 23 rossoneri convocati per Napoli-Milan, gara valida per la della 32° giornata di Serie A in programma domenica 12 luglio alle 21.45 allo stadio San Paolo.

Ecco l’elenco completo:

PORTIERI

Begović, G. Donnarumma, Soncin.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.