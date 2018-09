Convocati Napoli, due assenze pesanti per Ancelotti a Torino

Convocati Napoli, le scelte di Ancelotti per la sfida col Torino: due assenze importanti nella rosa dei partenopei

Alcune assenze importanti nella lista dei convocati Napoli per la sfida contro il Torino valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2018/2019. La formazione di Carlo Ancelotti giocherà nel lunch-match di domenica e vorrà dare continuità in campionato al recente successo contro la Fiorentina, ma sicuramente vorrà far vedere di meglio rispetto alla prova in Champions League a Belgrado contro la Stella Rossa. Nella lista dei convocati diramata pochi minuti fa dall’allenatore Carlo Ancelotti dopo la seduta di allenamento di questa mattina ci sono diverse assenze. Sopratutto quella del portiere infortunato Meret, il cui rientro slitterà a novembre, così come a sorpresa Ounas non stato inserito nella lista dei giocatori a disposizione.

Questa la lista dei convocati di Carlo Ancelotti per la delicata sfida esterna contro il Torino in cui il Napoli dovrà cercare punti importanti per mantenere la rotta al secondo posto in classifica. Aggregato anche il giovane portiere D’Andrea, in difesa confermate le presenze di Luperto e Malcuit. Ci sarà anche l’ex di turno, Maksimovic, mentre a centrocampo potrebbe rivedersi dal 1′ Fabian Ruiz.

PORTIERI: Ospina, Karnezis, D’Andrea;

DIFENSORI: Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Mario Rui, Hysaj;

CENTROCAMPISTI: Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Hamsik, Zielinski;

ATTACCANTI: Verdi, Mertens, Callejon, Milik, Insigne.