Alex Meret è ancora alle prese con la frattura al braccio patita lo scorso luglio. I tempi di recupero si allungano

Continuano le brutte notizie in casa Napoli. Dopo il brutto pareggio a Belgrado con la Stella Rossa, arrivano pessimi aggiornamenti sull’infortunio di Alex Meret. Il portiere di Udine, operato in estate per una frattura al braccio, doveva recuperare per la settima giornata, ma i tempi sembrano essere ben più lunghi. Il giocatore è volato a Barcellona in settimana per avere un consulto con i medici, e le notizie che filtrano non fanno sorridere mister Ancelotti. Il classe ’97 sente ancora dolore al braccio e probabilmente non sarà arruolabile per la fine di ottobre, se non addirittura per inizio novembre. Gli azzurri dovranno quindi continuare a fare affidamento su Ospina e Karnezis, in attesa di avere a disposizione il titolare del presente e del futuro sia per Napoli che per il calcio italiano.