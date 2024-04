Napoli, infortunio per Zielinski: le condizioni del polacco

Infortunio in casa Napoli con Piotr Zielinski che deve alzare bandiera bianca in vista della Roma e non solo

Il Napoli si appresta domenica alle ore 18.00 a sfidare la Roma di De Rossi. Tra coloro che non prenderanno parte al match c’è Zielinski, fuori per infortunio. Si vocifera di un stop di 15/20 giorni.

COMUNICATO – «La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Olivera si è allenato in gruppo. Zielinski ha svolto terapie per una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra occorso nell’allenamento di ieri. Terapie per Gollini»