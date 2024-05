Conte Napoli, Ivan Zazzaroni: «Antonio ha DUE PREOCCUPAZIONI. De Laurentiis deve dargli sicurezze. ECCO cosa mi ha detto anni fa: «Io non sarò mai…»

Sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni dedica il suo pezzo quotidiano ad Antonio Conte e al suo più che probabile arrivo a Napoli:

«La sfida è una delle più importanti e stimolanti della carriera di Antonio: immagino lo preoccupino i danni lasciati e l’insoddisfazione dei calciatori che vogliono andar via. L’assenza delle coppe può certamente essere un vantaggio, non trattandosi della Champions, ma anche un freno sul mercato: i giocatori di qualità dovrebbero accettare il progetto sulla fiducia in Conte, oltre che sul prestigio della piazza. Conte ha perciò bisogno di rassicurazioni da parte del presidente, poiché non si perdonerebbe mai un fallimento a Napoli: anche se il primo anno non potrà frequentare un ristorante stellato, vuole potersi presentare all’ingresso col portafoglio gonfio per ordinare quello che gli permetterà di uscire con la pancia piena e soddisfatto. Ricordo cosa mi disse sei, sette anni fa: «Non sarò mai così coglione da andare in guerra con le pistole ad acqua». Più chiaro di così».