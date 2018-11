Convocati Napoli-Empoli: ok Ghoulam e Rog, out Verdi

Convocati Napoli-Empoli, buone notizie per Carlo Ancelotti: ok Ounas, Rog e Ghoulam, ancora out Verdi e Luperto

Convocati Napoli-Empoli, sono 24 i calciatori selezionati da Carlo Ancelotti per la sfida in programma domani sera contro l’Empoli, anticipo dell’11^ giornata di Serie A. Il tecnico di Reggiolo avrà nuovamente a disposizione Ounas, Rog e Ghoulam, con quest’ultimo che potrebbe anche partire dal 1′. Ancora out, invece, Luperto e Verdi, così come Scuffet.

Ecco l’elenco completo dei calciatori convocati da Carlo Ancelotti: Ospina, Karnezis, D’Andrea, Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Hysaj, Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Hamsik, Zielinski, Mertens, Callejon, Milik, Insigne, Ounas.