Coppa Intercontinentale, torna la storica competizione dal 2024: il comunicato FIFA

Coppa Intercontinentale, torna in campo la storica competizione: la decisione della FIFA e tutti i dettagli in merito

La FIFA ha deciso: dal 2024 tornerà anche la Coppa Intercontinentale. I dettagli nel comunicato.

IL COMUNICATO – In seguito all’approvazione da parte del Consiglio, nel marzo 2023, di una competizione annuale per club FIFA a partire dal 2024, che vedrà la partecipazione di tutti i campioni della prima competizione per club della confederazione e si concluderà con una finale in una sede neutrale tra i vincitori della UEFA Champions League e i vincitori di uno spareggio intercontinentale tra i club delle altre confederazioni, è stato deciso che il nome ufficiale della competizione sarà Coupe Intercontinentale de la FIFA.

Per rafforzare le rivalità sportive continentali e creare un titolo annuale prestigioso per tutte le fasi della competizione, la Coppa Intercontinentale FIFA comprenderà le seguenti fasi:

– Fase A: Questa fase della competizione prevede due turni. Nel primo turno, su base alternata, i vincitori della AFC Champions League o i vincitori della CAF Champions League giocheranno nel loro stadio di casa contro i vincitori della OFC Champions League. Le vincitrici di questo turno affronteranno nella fase finale le vincitrici della AFC Champions League o le vincitrici della CAF Champions League. Nella prima edizione, l’identità della squadra AFC o CAF del primo turno sarà determinata da un sorteggio e i diritti di ospitalità per il primo turno e la fase finale saranno suddivisi tra le squadre AFC e CAF interessate, in modo che ciascuna squadra giochi una partita nel proprio stadio di casa. I diritti di ospitalità per il primo turno e la fase finale si alterneranno ogni anno.

– Fase B: i vincitori della Concacaf Champions Cup giocheranno contro i vincitori della CONMEBOL Libertadores in un’unica tappa nello stadio di casa di uno dei club, con i padroni di casa della prima edizione che saranno determinati da un sorteggio e i diritti di ospitalità che si alterneranno ogni anno successivo.

– Play-off: le vincitrici di entrambe le fasi precedenti si affronteranno nei giorni precedenti la finale, nella stessa sede neutrale che ospiterà la finale.

– Finale: I vincitori dello spareggio giocheranno contro i vincitori della UEFA Champions League in una sede neutrale, e i vincitori saranno incoronati campioni per quell’anno

Le date della competizione:

– Le prime fasi saranno programmate dalla FIFA in consultazione con i club e le confederazioni.

– Lo spareggio si svolgerà il 14 dicembre 2024 in una località neutrale.

– La finale si svolgerà il 18 dicembre 2024 nella stessa sede neutrale.