Il Milan di Gennaro Gattuso è ancora in lotta per un posto in Europa League: ecco come la società rossonera vuole conquistarlo

Il Milan, in queste ultime 4 giornate di campionato, ha l’obiettivo di far propri più punti possibili per guadagnarsi l’accesso alla prossima edizione dell’Europa League. La sconfitta casalinga subita contro il Benevento, di fatto, ha complicato il cammino della squadra allenata da Gennaro Gattuso ma quest’ultima non ha affatto intenzione di mollare la presa proprio nel bel mezzo della lotta, parola di Ringhio. In teoria, ci sarebbero due vie per guadagnarsi il pass, ovvero il sesto posto in campionato o la vittoria della Coppa Italia. In pratica, però, la società, sul proprio sito, fa sapere che ha intenzione di battere la strada del campionato:

«Il campionato resta la strada maestra, il percorso principale per l’Europa. Il Bologna è un avversario ben organizzato e che merita rispetto, ma il Milan ha come doveroso obiettivo quello di allontanarsi totalmente dalla prestazione contro il Benevento. E fare di tutto per centrare un risultato che, come sempre a fine campionato, ha una importanza assoluta. La squadra ha lavorato tutta la settimana a Milanello e ci sono tutte le condizioni perché dimostri sul campo di averlo fatto bene».