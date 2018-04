Bologna crocevia della stagione per il Milan: anche Gattuso a rischio?

Tutti in discussione in casa Milan. Anche Rino Gattuso sarebbe a rischio esonero in caso di pessimo finale di stagione, a iniziare da Bologna

E’ impossibile parlare di esonero ma anche Rino Gattuso potrebbe finire sul banco degli imputati in caso di pessimo finale di stagione. Il Milan ha scelto di prolungare l’accordo all’allenatore calabrese ma l’ultimo mese non ha regalato grandi gioie al tecnico e al club rossonero. La formazione milanista non vince da 6 giornate e la sconfitta con il Benevento a San Siro può lasciare il segno. Ora anche l’Europa è a rischio e tutti sono finiti sotto accusa. Dalla dirigenza ai giocatori passando allo stesso allenatore: rischiano tutti.

Secondo Tuttosport infatti, la gara di quest’oggi al Dall’Ara di Bologna diventa un crocevia fondamentale della stagione rossonera. Tornare alla vittoria potrebbe dare un segnale importante al gruppo milanista ma anche alle avversarie. Il Milan vorrebbe evitare il settimo posto che impedirebbe al club di volare negli Usa per la tournée in quanto, prima di accedere ai gironi di Europa League, sarebbero necessari tre turni preliminari. Ora rischiano tutti, l’ha detto anche Gattuso in conferenza stampa (Leggi anche: Conferenza stampa Gattuso pre Bologna-Milan). Nonostante il rinnovo firmato poche settimane fa.