Corradi svela: «Prima di andare al Valencia avevo già un accordo con il Milan»

Bernardo Corradi ha parlato ai microfoni di Sky Sport svelando alcuni retroscena della sua carriera. Queste le parole dell’ex attaccante.

MILAN – «Io andai via dalla Lazio anche perchè il Valencia aveva ancora un’importante credito nei confronti del club biancocelesti e così io e Fiore andammo in Spagna. Fu una scelta ponderata, io avevo già un accordo con un’altra squadra, ma decisi di andare al Valencia per soldi e anche per rendere grazie alla Lazio che mi aveva permesso di arrivare in Nazionale. Con quale squadra avevo già un accordo? Il Milan».

ALLENATORE – «Allenare i giovani è diverso, lì devi andare a curare anche i fondamentali. Ci sono varie metodologie, io preferisco andare a correggere gli errori commessi perché è più facile assimilare i consigli rispetto a quando spieghi qualcosa prima. Nell’under 17 e nell’under 19 ho avuto due ragazzi, Fagioli e Petrelli, entrambi della Juve, che stanno sempre insieme e vivono praticamente in simbiosi. Fagioli è uno dei talenti migliori del calcio italiano, Petrelli invece è un cinghialone come me ma è più bravo tecnicamente e se avesse un pizzico del mio carattere e imparasse l’attacco al primo palo diventerebbe fortissimo».