La corsa al Pallone d'Oro si accende! C'è lo scatto di Yamal

Pallone d’Oro, ribaltone nelle scommesse: Yamal vola in testa su Kane, le quote di Mbappé e Kvaratskhelia

Sembrava la volta buona per rivedere il trionfo di un calciatore inglese a 28 anni di distanza dallo storico acuto di Michael Owen. Nelle ultime ore, tuttavia, le quotazioni per il Pallone d’Oro hanno registrato un drastico ribaltamento: Lamine Yamal, prodigioso talento spagnolo classe 2007 in forza al Barcellona, ha effettuato un controsorpasso ai danni di Harry Kane, micidiale centravanti e capitano dell’Inghilterra oltre che stella del Bayern Monaco.

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Sulle lavagne dei principali operatori di scommesse come Planetwin365 e Betflag, la quota per la prima affermazione della giovane ala catalana è crollata da 3,50 a 1,75. Al contrario, la valutazione per il trionfo del bomber inglese è salita da 1,60 a 2,25. A pesare sul giudizio dei giurati è stato il recente trionfo nella Coppa del Mondo: la vittoria del titolo iridato al primo tentativo ha coronato la stagione di Yamal, superando la straordinaria continuità di Kane, autore di ben 72 reti complessive nel 2025-26 tra club e Nazionale.

Inseguitori staccati: la situazione per Kvaratskhelia e Mbappé

Secondo i bookmaker la corsa alla sfera d’oro si è ormai trasformata in un duello a due. Restano nettamente staccati, proposti entrambi a quota 20,00, altri due grandi protagonisti della stagione europea: Khvicha Kvaratskhelia, estroso esterno georgiano eletto miglior giocatore dell’ultima Champions League, e Kylian Mbappé, letale attaccante francese del Real Madrid.

Nonostante Mbappé abbia chiuso l’annata laureandosi capocannoniere in tutte le principali competizioni disputate — Liga, Champions League e Mondiale —, le indicazioni dei giurati sembrano rimandare ancora una volta l’appuntamento con il suo primo Pallone d’Oro.