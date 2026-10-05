 La corsa al Pallone d'Oro si accende! C'è lo scatto di Yamal
Home > Calcio Estero > La corsa al Pallone d’Oro si accende! C’è lo scatto di Yamal nelle quote, Kane adesso scivola al secondo posto. La situazione oggi
Calcio Estero

La corsa al Pallone d’Oro si accende! C’è lo scatto di Yamal nelle quote, Kane adesso scivola al secondo posto. La situazione oggi

Foto autore
Published 2 ore fa il 5 Ottobre 2026
By
Yamal Spagna per calcio

Pallone d’Oro, ribaltone nelle scommesse: Yamal vola in testa su Kane, le quote di Mbappé e Kvaratskhelia

Sembrava la volta buona per rivedere il trionfo di un calciatore inglese a 28 anni di distanza dallo storico acuto di Michael Owen. Nelle ultime ore, tuttavia, le quotazioni per il Pallone d’Oro hanno registrato un drastico ribaltamento: Lamine Yamal, prodigioso talento spagnolo classe 2007 in forza al Barcellona, ha effettuato un controsorpasso ai danni di Harry Kane, micidiale centravanti e capitano dell’Inghilterra oltre che stella del Bayern Monaco.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Sulle lavagne dei principali operatori di scommesse come Planetwin365 e Betflag, la quota per la prima affermazione della giovane ala catalana è crollata da 3,50 a 1,75. Al contrario, la valutazione per il trionfo del bomber inglese è salita da 1,60 a 2,25. A pesare sul giudizio dei giurati è stato il recente trionfo nella Coppa del Mondo: la vittoria del titolo iridato al primo tentativo ha coronato la stagione di Yamal, superando la straordinaria continuità di Kane, autore di ben 72 reti complessive nel 2025-26 tra club e Nazionale.

Inseguitori staccati: la situazione per Kvaratskhelia e Mbappé

Secondo i bookmaker la corsa alla sfera d’oro si è ormai trasformata in un duello a due. Restano nettamente staccati, proposti entrambi a quota 20,00, altri due grandi protagonisti della stagione europea: Khvicha Kvaratskhelia, estroso esterno georgiano eletto miglior giocatore dell’ultima Champions League, e Kylian Mbappé, letale attaccante francese del Real Madrid.

Nonostante Mbappé abbia chiuso l’annata laureandosi capocannoniere in tutte le principali competizioni disputate — Liga, Champions League e Mondiale —, le indicazioni dei giurati sembrano rimandare ancora una volta l’appuntamento con il suo primo Pallone d’Oro.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

×