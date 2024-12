Corvino sul mercato: «Dorgu? Tutti scrivete che andrà via, ma la verità è un'altra. In entrata il Lecce...»

Corvino, direttore dell’area tecnica del Lecce, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul calciomercato dei giallorossi

Corvino, direttore dell’area tecnica del Lecce, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a fronte della presentazione di Giampaolo: parlando soprattutto del mercato.

LE PAROLE – «Il mercato invernale come sapete è diverso da quello estivo. Il mercato di gennaio ha i suoi tempi e si caratterizza per le sue regole facilmente intuibili: è un mercato di riparazione. Un nome famoso che sta giocando in un altro club ripara una situazione. Chiedo però a tutti quale club può cedere a gennaio un giocatore titolare che sta facendo bene? Qualcuno può dire che con tanti soldi forse è possibile. Faccio un esempio. Tutti scrivete che il Napoli vorrebbe Dorgu, però per noi è un giocatore importante che sta giocando titolare, quindi non ce ne priviamo. A gennaio un club deve avere fantasia e capacità di intravedere chi sta facendo fatica altrove, per poi convincerlo a venire rispettando le condizioni del club. Allo stesso tempo chi vede dall’esterno l’acquisto di un giocatore che sta giocando poco può essere scettico. Ci sforzeremo e proveremo a fare il massimo, sicuramente non improvvisiamo. Cercheremo di fare tutto il prima possibile, anche se il mercato di gennaio ti trascina sempre agli ultimi giorni. In queste settimane abbiamo dovuto fare a meno di Kaba, Pierret, Gaspar, Banda… per una squadra che si deve salvare se non hai alternative all’altezza retrocedi. Invece abbiamo 16 punti. Sappiamo di essere in emergenza».