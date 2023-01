Cosenza, ufficiale la rescissione di Kongolo. Il comunicato

Il Cosenza ha comunicato la rescissione ufficiale di Kongolo, che lascia quindi il club calabrese dopo un anno

Kongolo non è più un calciatore del Cosenza. A comunicare la rescissione contrattuale è stato lo stesso club calabrese.

IL COMUNICATO – La Società Cosenza Calcio comunica che è stato trovato l’accordo per la risoluzione contrattuale con il centrocampista classe 1998 Rodney Kongolo giunto a Cosenza nel gennaio 2022. Al calciatore, che in rossoblù ha collezionato 15 presenze, l’augurio per un felice prosieguo di carriera.