CR7 e il Mondiale: ecco il record che non ha battuto

Finisce con una deludente e scottante eliminazione ai quarti di finale contro il Marocco il Mondiale del Portogallo

Al suo ultimo Mondiale, Cristiano Ronaldo è tornato alla vera costante dei suoi Mondiali. A eccezione di quello in Russia, dove ha segnato 4 gol (uno dei quali era servito proprio per battere il Marocco), in tutte le altre edizioni non è mai andato oltre un acuto, a partire dal 2006 per finire a quello odierno.

Tra i tanti record che ha raccolto in carriera, non ci sarà quello del miglior goleador del Portogallo al Mondiale, che rimane a Eusebio (9 contro gli 8 di CR7).