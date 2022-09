Cremonese, Alvini: «Avremmo meritato di più»

Le parole di Alvini prima della partita tra la Cremonese e Sassuolo: «Avremmo meritato di raccogliere qualcosa di più in classifica»

Massimiliano Alvini ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida della sua Cremonese contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole.

CLASSIFICA – «Avremmo meritato di raccogliere qualcosa di più in classifica, perché la squadra ha prodotto. Il percorso è lungo ma abbiamo tantissimo entusiasmo e molta umiltà per coronarlo. Abbiamo parecchia fiducia anche se avremmo desiderato avere qualche punto in classifica».

SASSUOLO – «Lo scorso anno sono arrivati decimi. Hanno giocato alla pari con il Milan sbagliando un calcio di rigore. In questo momento le squadre che abbiamo incontrato sulla carta hanno qualcosa in più rispetto a noi almeno per conoscenza; noi siamo nel mezzo di un percorso e consolidando gruppo e conoscenze forti del nostro spirito di squadra arriveremo ad ottenere l’obiettivo che ci siamo prefissati. Chiedo solo un po’ di tempo per amalgamare la squadra».

IDENTITÁ – «Questa è la nostra identità. A San Siro ho visto qualche errore tecnico, sull’atteggiamento cercheremo di porre qualche rimedio ma abbiamo iniziato un certo tipo di percorso e andremo avanti. Ma non escludo che in certe partite potremmo predisporre una linea di pressione un po’ più bassa».